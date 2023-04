Mercato OM : « il peut y avoir des discussions pour faire baisser le prix ou pour prolonger le prêt! »

Prêté avec option d’achat par Manchester City, Issa Kaboré rentre de plus en plus dans la rotation à l’OM. Dans une interview accordée à la Provence, son cousin Charles Kaboré (ex OM) loue les qualités d’Issa et souhaite le voir rester une saison de plus à Marseille.

Issa Kaboré commence à avoir de plus en plus de temps de jeu. Il devient une véritable doublure à Clauss et peut jouer en même temps que ce dernier, lorsque l’ancien Lensois est positionné à gauche. Interrogé par la Provence, son cousin Charles Kaboré donne son analyse sur son cousin ainsi que des conseils pour ce dernier. Voici l’extrait consacré à Issa Kaboré par Charles.

Issa doit se libérer

« Il a joué avec beaucoup de caractère, explique Charles Kaboré à la Provence du 19 avril. Il a fait de bonnes choses, il a failli marquer, mais le gardien est sorti très vite. C’est bien que le coach essaie d’autre chose. Il connaît les qualités d’Issa, il l’a dit, il est jeune, il va progresser. Il doit encore s’améliorer dans la gestion des temps faibles. Je parle très souvent avec lui, je lui dis de rester calme. Il a beaucoup d’énergie de fougue et il veut trop bien faire. Il doit se libérer. Marseille est un autre niveau que Troyes. Il lui a fallu un temps d’adaptation, c’est normal. Il était un peu timide au début, il découvrait le club la ville.«

Ce serait bien que City le laisse encore une saison à l’OM

« Il apprend et va prendre en expérience, poursuit Charles. Il ne se plaint pas, il travaille. Il est content d’être là. Pour le futur, ce serait bien ce que City le laisse encore une saison à l’OM. Le prix du transfert est énorme, mais il peut y avoir des discussions pour le faire baisser ou pour prolonger le prêt… Après avoir joué ici un an il aura forcément plus de force qu’un nouveau joueur qui arrive pour concurrencer Clauss. Et puis ça peut créer des tensions dans l’équipe. Issa ne fait pas de bruit, il est derrière Clauss, il fait son bonhomme de chemin.«