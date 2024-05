Mercato OM : Il remercie le Vélodrome pour ces 10 matches « magiques »

L’OM vit une saison 2023/2024 bien compliquée. Après deux changements d’entraineurs et une piteuse élimination en demi-finale de Ligue Europa, le club olympien dispose de deux matches pour aller chercher une 6e place en Ligue 1. Gasset n’a plus que deux matches avant de terminer sa mission.

En conférence de presse, Jean Louis Gasset a évoqué la fin de sa mission avec l’OM. Il vient de diriger son dernier match au Vélodrome avant d’aller à Reims puis au Havre. « J’ai fait 10 matchs ici, j’ai vibré à chaque match ! Les supporters n’étaient pas toujours contents mais dès que l’arbitre siffle coup d’envoi, ils nous encouragent ! Bravo à eux ! Quelques joueurs appréhendaient un peu mais pas moi. Il fallait finir sur une bonne note, on fait partie des deux meilleures équipes à domicile, et on avait pas mal de choses à se faire pardonner. J’avais fait un appel au peuple, et le public, comme d’habitude, a été derrière nous. On a été timides au départ, mais il y avait un message du stade, qui était : ‘Lâchez-vous’. J’ai fait dix matches ici au Vélodrome, et on aura été tout le temps dans l’émotion, dans le magique».

