Mercato OM : « Il sera difficile à remplacer »

Dans l’After Marseille, podcast de RMC, Rolland Courbis s’est exprimé sur les récentes performances de Cengiz Ünder qu’il trouve de plus en plus intéressant.

L’After Marseille a réalisé cette semaine une revue des attaquant de l’Olympique de Marseille pour voir qui jouera dans cette équipe la saison prochaine et se questionner sur l’avenir de Dimitri Payet. Pour Jonatan MacHardy et Rolland Courbis, Dimitri Payet doit encore rester une saison de plus sous les couleurs bleues et blanches.

En évoquant le niveau et l’avenir des autres joueurs aux postes offensifs, la discussion a été tournée vers Cengiz Ünder qui est monté en puissance cette saison. Sous les ordres de Tudor, l’international turc s’est adapté à plusieurs nouveaux postes dont piston droit où il a brillé une nouvelle fois face au SCO d’Angers.

⚪🔵 Nouvel épisode du podcast After Marseille : quel avenir pour Dimitri Payet ? 🎙 Jonathan Machardy n’imagine pas un instant que l’aventure de Payet à l’OM s’achève ainsi. 🗣 Casting : @gilbertbrisbois, @rollcourbis et @Jonatan_M13. — After Foot RMC (@AfterRMC) May 16, 2023

J’espère que son départ rapportera beaucoup d’argent

En voyant la possibilité de voir l’ancien joueur de l’AS Roma quitter l’OM en fin de saison, Rolland Courbis s’inquiète de la succession à ce poste. « Ünder est devenu intéressant depuis quelques semaines. J’espère que son départ rapportera beaucoup parce qu’il sera difficile à remplacer par rapport à ce qu’on lui voit faire, a expliqué l’ancien coach de l’OM au micro de RMC. A ce poste-là la saison prochaine, il y aura encore Harit, Ounahi, Malinovskyi, potentiellement Payet. Il est peut-être prévu que Longoria recrute un joueur à ce poste-là. Si l’OM trouve aussi un bon buteur, Sanchez pourrait jouer dans les deux derrières. Avec ce que demande Tudor dans son système, il sera indispensable d’avoir les postes doublés.