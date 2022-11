Mercato OM : « Il va falloir mettre l’argent »

Le duo Rongier / Veretout est souvent aligné et semble s’épuiser. Si Tudor utilise aussi Guendouzi à ce poste, Gueye et Gerson ne sont pas exploités. Pour nos invités, l’OM devrait tenter de recruter un milieu défensif lors du mercato hivernal.

Les chroniqueurs de Débat Foot Marseille, Jean Charles De Bono et Marc Levy, deux anciens minots, estiment que le recrutement du lensois Seko Fofana serait une bonne idée.

Si tu veux un joueur qu’on connaît et qu’on veut recruter, moi je te dis Seko Fofana

« Si tu veux un joueur qu’on connaît et qu’on veut recruter, moi je te dis Fofana. Dans l’état d’esprit, dans la combativité dans la performance qu’il a dans le jeu, même l’attitude qu’il a vis-à-vis de ses partenaires je pense qu’il rentrerait bien dans le dispositif. Marseille aime ce type de joueur, qui part de loin, qui arrive à dribbler, briser les lignes et capable de marquer. Des fois on investit sur des joueurs sur lesquels on ne devrait pas, là… » Jean-Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 31/10/2022

« Si vous voulez être en haut du tableau il faut garder vos meilleurs joueurs, vous perdez Kamara et maintenant vous arrivez pas à compenser. Alors vous allez reprendre un autre joueur, et il faut qu'il soit supérieur à ceux qu'ils sont là. Pour trouver supérieur, ça va vous coûter de l'argent, si vous voulez un grand attaquant, il va falloir mettre l'argent. » Marc Levy – Débat Foot Marseille – 30/10/2022



