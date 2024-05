Mercato OM : « Il va y avoir des chantiers énormes »

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir face à Lorient lors de la 33e journée de lIgue 1. Les marseillais sont toujours dans la course à une place européenne. Pour Florent Gautreau une qualification pour une coupe d’Europe sauverait la saison des marseillais.

Sur les ondes de RMC Sport dans l’émission l’After foot, le journaliste Florent Gautreau a donné son sentiment sur la victoire de l’OM face à Lorient qui permet aux marseillais de rester maître de leur destin pour une qualification en coupe d’Europe la saison prochaine. Si l‘Olympique de Marseille remporte ses deux derniers matchs, ils termineront ainsi 6e du classement de Ligue 1.

« Si Marseille fait 6e, c’est pas génial, loin de là, mais pour les dirigeants, pour la construction de la saison prochaine tu peux sauver les apparences avec un projet et éventuellement de Fonseca qui arrive. Maintenant ce qui reste clairement c’est un recrutement qui n’a pas été à la hauteur, une équipe techniquement très faible, c’est un mois d’août raté y compris dans la prépa physique. Il y a pleins de questions qui vont se poser concernant le staff et les joueurs. Il y a plein de joueurs qui n’ont pas le niveau pour jouer à l’OM. Il va y avoir des chantiers énormes. Tu ne peux pas jouer avec des joueurs comme Moumbagna, Ndiaye, Gigot… Ce n’est pas possible, ce n’est pas l’OM ça. Ce n’est pas un OM qui veut jouer le podium de la Ligue 1, » a ainsi déclaré le journlaiste de RMC Sport dans l’émission l’After Foot.

