Mercato OM : « Il y a eu un truc de pas clair ! »

Extrait du dernier numéro de notre émission Débat Foot Marseille sur la chaine Youtube de Football Club de Marseille. Notre journaliste Mourad Aerts était accompagné du président du groupe de supporters les Dodgers Christian Cataldo.

Dans cet extrait ils évoquent la formation à l’OM un sujet évoqué par le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria lors de sa conférence de presse la semaine dernière.

Soutenez-nous en vous abonnant à notre chaine Youtube ici

Il faut faire jouer plus souvent Payet !

A lire aussi : Vente OM : Riolo en remet une couche !« On avait le jeune Lihadji au centre de formation et on est allé acheter Radonjic pour je sais pas combien… 10-12M€,je crois et un énorme salaire alors qu’on ne voulait même pas donner la moitié de ce salaire à Lihadji. Après peut-être aussi qu’il aurait dû s’accrocher un peu plus et qu’il aurait eu sa chance, on ne peut pas savoir, mais tu comprends qu’il y a eu un truc qui n’était pas clair. Le minot du cru on l’a défavorisé par rapport à un joueur étranger qu’on a dû payer et qui ne nous a jamais rien rapporté(…) Après ce que va faire le président Longoria de faire revenir des anciens comme papin, ça peut être quelque chose de bien. Et je pense qu’il a dans l’idée de faire revenir d’autres anciens qui s’occupent du centre de formation » Christian Cataldo – Source : Football Club de Marseille (17/11/2022)