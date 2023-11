Mercato OM : « Il y a quelques erreurs de casting »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans notre émission Débat Foot Marseille de ce jeudi 23 Novembre 2023, nos journalistes Benjamin Courmes et Rayane Benmokrane et nos deux invités, le Youtuber CM Football et Belmel Bouzelifa ont évoqué les derniers mercatos de Pablo Longoria.

BK affiche sa déception suite au recrutement estival, avec au passage quelques erreurs de casting. « J’ai évoqué le dernier mercato estival mais le dernier mercato hivernal n’est pas top non plus C’est un truc qui était post coupe du monde, je ne vais pas rajouter une tartine sur Vitinha, mais c’est quand même assez décevant dans l’ensemble. Cela fait quand même pas mal d’échecs sur le bilan de Longoria ces derniers temps. C’est vrai que sur les deux derniers mercatos celui de cet été on va peut-être se donner encore un peu de temps. Tu te dis que le mercato a l’air pas mal et puis à l’arrivée tu t’aperçois qu’il y a quelques erreurs de casting. »

Cela fait quand même pas mal d’échecs sur le bilan de Longoria

P1 : L’Actu en vrac

L’arrivée de Benatia à l’OM : Quel rôle ?

Info l’Equipe: conseiller sportif sous les ordres de Stéphane Tessier (Directeur général- numéro 2 du club).

– Comment analyser la nouvelle organisation administrative et sportive du club ?

– Des moyens limités pour le mercato hivernal.

Pape Gueye toujours pas prolongé

– L’international sénégalais sera en fin de contrat en juin 2024, il va jouer 4 derniers matchs de l’année avec l’OM avant de partir à la CAN.

– Est-ce que ça peut être un élément qui peut métamorphoser cette équipe ? À quel poste ?

– Visé par Fenerbahçe et un club Allemand

Daichi Kamada dans le viseur de l’OM ?

(International japonais de 27 ans – milieu offensif axial – 27 M€ sur transfermarkt)

– Il a signé un contrat d’un à la Lazio cet été en provenance de Francfort (avec plusieurs années en options)

– Selon la presse italienne, Longoria veut le recruter gratuitement cet hiver pour la saison prochaine

Le Napoli sur Harit ?

– Selon Il Mattino Naples est intéressé pour cet hiver

– Faut-il le laisser partir ? Si oui pour combien et comment le remplacer ?

Luis Henrique de retour ?

Il y a de grandes chances que Luis Henrique rentre à Marseille cet hiver

Textor veut renégocier à la baisse l’option de 8 millions d’euros

P3 – L’avant match Strasbourg OM

Strasbourg est aussi en grande difficulté avec Vieira .

Attention Strasbourg n’est qu’à 1 point de l’OM et peut donc passer devant le club marseillais en cas de victoire.

Grosse pression pour l’OM sur ce match, mais aussi jusqu’à la trêve ?

Quel onze de l’OM ?

Absents ? Des doutes sur certains internationaux ?

Un changement de système pas vraiment dans l’optique de Gattuso ?