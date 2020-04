Mercato OM : Inquiétude concernant les contrats des jeunes ? Au moins 6 joueurs en attente…

Plusieurs jeunes éléments du centre de formations olympien devraient passer pro. Cependant, en cette période de confinement rien ne bouge et une certaine inquiétude existe…

Plusieurs joueurs pros seront libres en 2021 (Mandanda, Thauvin, Lopez, Germain, Amavi…) et une prolongation de contrat semblent aujourd’hui compliquée. Concernant les jeunes du centre de formation, plusieurs éléments devraient signer pros. Cependant, l’OM doit se bouger car après le 30 avril si aucune offre de de contrat professionnel, stagiaire ou aspirant n’est fait à ses joueurs en fin ou en cours de formation, le joueur pourra s’engager officiellement en faveur d’un autre club à partir du 1er mai. Un agent a confié à la Provence : « On n’a eu aucune nouvelle. Aucun jeune ne sait ce qu’il va devenir. Contrairement à l’OL qui fait signer ses joueurs, à l’OM, on oublie de travailler. Comme d’habitude… »

6 minots devraient passer pro ?

Cependant, le quotidien régional explique que plusieurs joueurs sont certains d’avoir leur proposition. Richecard Richard (2002), Cheikh Souaré (2002) Fabio Vanni (2002) ou encore Ugo Bertelli (2003), Jorès Rahou (2003) et Paolo Sciortino (2003) sont les 6 joueurs concernés. Par contre, Niels Nkounkou et Nassim Ahmed sont en ballottage. Geoffrey Agbolossou, Mohamed Ben Fredj, Zacharie Iscaye et Tony Vives ne devraient pas être conservés. A noter que les compétitions amateurs sont d’ores et déjà terminées, ces joueurs ne rejoueront pas avant la saison prochaine.

Le président Eyraud avait évoqué la formation en février dernier sur le site officiel du club, il se félicité d’avoir obtenu le statut prestige.

Nous menons actuellement avec succès une véritable révolution culturelle dans le domaine de la formation — Eyraud

« Nous menons actuellement avec succès une véritable révolution culturelle dans le domaine de la formation. C’est un effort de longue haleine que nous avons engagé et qui commence à porter ses fruits sur le terrain comme en dehors. L’obtention du statut « prestige » pour notre centre de formation est un grand motif de satisfaction et une belle récompense pour tous ceux qui depuis trois ans travaillent d’arrache-pied pour détecter et développer les meilleurs talents issus de Marseille, de la France et d’Afrique ». Jacques-Henri Eyraud – source : OM.fr