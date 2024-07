Mercato OM : Ismaïla Sarr a signé ! (selon Fabrizio Romano)

Comme annoncé depuis plusieurs jours, l’attaquant de l’OM Ismaïla Sarr s’est engagé avec Crystal Palace. C’est en tout cas ce que vient d’annoncer le journaliste italien Fabrizio Romano.

L’international sénégalais était aujourd’hui en Angleterre pour passer la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son nouveau contrat. Selon les informations de Fabrizio Romano, Ismaïla Sarr vient tout juste de s’engager avec le club anglais. Le montant du transfert serait de l’ordre de 15 millions d’euros. Le joueur avait rejoint l’OM l’été dernier pour environ 12 millions d’euros. Le club phocéen fait donc une belle opération financière au vue des performances médiocres de l’ancien rennais.

🔵🔴🦅 Ismaïla Sarr has just signed his contract as new Crystal Palace player from OM. pic.twitter.com/77j5ZZeWJK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024