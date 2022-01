Mercato OM : Jackpot pour la Fiorentina, qui va finalement prendre un autre attaquant que Milik…

La Fiorentina va bien prendre un gros chèque avec le transfert de son buteur Dusan Vlahovic à la Juventus Turin. Mais le club italien ne devrait finalement pas opter pour l’option Milik mais pour celle d’Arthur Cabral…

Selon Sky Italia, la Juventus va payer 75 M€ pour s’offrir Vlahovic. Le Serbe devrait toucher un salaire annuel de 7 M€ dans le Piémont. Fabrizio Romano l’a confirmé : « la Juventus a soumis une offre officielle pour Dusan Vlahović et la Fiorentina est prête à accepter : 75 M€ pour signer immédiatement l’attaquant serbe. Accord verbal entre clubs en place. La Juventus travaille désormais à des conditions personnelles avec Vlahović. » Du coup, la Fiorentina, qui s’est déjà fait prêter Krzysztof Piatek (Herta), devrait recruter un attaquant. Alors que le nom de l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik était annoncé, il ne serait plus la priorité.

Juventus have submitted an official bid for Dusan Vlahović and Fiorentina are prepared to accept: €75m fee on the table to sign Serbian striker immediately. Verbal agreement between clubs in place. 🇷🇸 #Vlahovic

Juventus are now working on personal terms with Vlahović. @SkySport pic.twitter.com/78iCNJJi2Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022