Mercato OM : « J’ai un peu du mal à comprendre ce qu’il vaut… »

Pape Gueye est prêté cette saison avec option d’achat au FC Séville. Mais la question de son futur et de sa valeur se pose. Sur le plateau du DFM, notre journaliste Mourad Aerts et notre invité Jérémy Attali-Pietri (rédacteur chef adjoint actu.fr Marseille) pensent que Pape Gueye a atteint ses limites et que l’OM doit le vendre.

Arrivé en 2020, libre de tout contrat du Havre, Pape Gueye a joué 100 matchs avec l’OM. Il a été prêté avec une option d’achat à Séville lors du mercato d’hiver 2023. Le FC Séville semble intéressé pour le conserver car Gueye montre de belles choses en Espagne.

Pour moi Gueye a atteint un plafond de verre

»Je pense qu’il est prêté pour être mis en valeur et vendu. J’imagine qu’au club on n’attend pas plus de lui. Je pense qu’il y a un plafond de verre pour lui à Marseille. Il n’a peut-être pas eu, entre Sampaoli et Tudor, des coachs qui n’ont pas su exploiter ses qualités. Pour moi Gueye ne sera jamais meilleur que ce qu’il a montré à l’OM. Après c’est dommage parce que sur l’impact physique il est là. Mais dans la transition il y a cette petite lenteur de temps en temps. » Jérémy Attali-Pietri – Source : Football Club de Marseille (9/03/2023)

Même au niveau mental je trouve qu’il n’a jamais forcé sa chance

»Sur ses premiers matchs j’ai remarqué qu’il avait une vraie qualité de jeu long. Notamment sur le match à Rennes, en 2020, qui fait basculer la saison. Mais je ne l’ai jamais vu dominer physiquement. J’ai un peu du mal à comprendre ce que vaut Pape Gueye. Je vois qu’il a des qualités. Mais j’ai du mal à comprendre ce qu’il faut faire de ce joueur. Peut-être qu’à Séville ils vont réussir quoi en faire. Même au niveau mental je trouve qu’il n’a jamais forcé sa chance. Il m’a donné l’impression d’être satisfait de sa situation, d’être bien là où il est. Mais par rapport au statut avec lequel il est arrivé tu te dis que c’est décevant. Après si tu arrives à le revendre que tu n’es pas trop pénalisé, ça va. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (9/03/2023)