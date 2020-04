Mercato OM : « J’aurais besoin de plus de temps de jeu l’année prochaine »

Le minot de l’OM, Alexandre Phliponeau s’est entretenu avec Chronos, média qui diffuse les matchs de la réserve. Le milieu de terrain espère avoir du temps de jeu la saison prochaine.

Il y a près d’un an, Alexandre Phliponeau a signé son contrat pro avec l’Olympique de Marseille. Le jeune joueur formé à l’OM et capitaine de la réserve qui évolue en National 2 était pisté au mercato hivernal pour un prêt.

A mon âge, c’est primordial de jouer — PHLIPONEAU

Le milieu de terrain a finalement choisi de rester à l’OM pour continuer sa progression vu qu’il s’entraîne avec les pros. Dans un entretien accordé à Chronos, le natif de Marseille a confié qu’il espérait avoir du temps de jeu la saison prochaine.

« La National 2 c’est un super championnat pour se former, pour débuter. Ça va faire ma troisième année en N2. Mais là, je ne vous cache pas que j’ai envie et le besoin d’aller voir plus haut. En janvier y a eu des possibilités de prêt mais j’ai décidé de rester à Marseille. Je sens que je progresse au côté de bons joueurs. A mon âge, c’est primordial de jouer. L’année prochaine sera décisive, il me faut du temps de jeu ! »

Alexandre Phliponeau – Source : Chronos

