Mercato OM : « Je le vois comme un successeur de Payet »

Auteur de bonnes performances avec le FC Nantes, Ludovic Blas a récemment prolongé de deux ans avec son club. Sur le plateau du DFM notre consultant Jean-Charles de Bono et notre invité Sourigna pensent qu’une arrivée de Blas à l’OM n’est pas crédible.

Avec Nantes Blas a marqué 9 buts en 34 matchs joués toutes compétitions confondues. Il a également délivré une passe décisive lors du 16ème de finale aller d’Europa League au Juventus Stadium, le 16 février. Des performances qui attirent de nombreux clubs sur Blas.

On retrouve du Payet dans le jeu de Blas

« Concernant Blas, je comprends pourquoi la plupart des supporters de l’OM l’aiment bien. Je fais partie de ceux qui l’adorent. C’est parce que lorsqu’on voit jouer Payet on adore. Et on retrouve un peu de Payet dans le jeu de Blas. Il y a footballistiquement parlant une élégance. Et moi je le vois comme un successeur de Payet. Les deux ont des similitudes, c’est pour ça qu’on est plus sensibles à ce genre de football. Quand tu as eu l’habitude de voir Payet jouer, quand tu vois un mec comme Blas, tu es séduit par sa qualité. D’accord il a prolongé de deux ans et nous on sait surcharger au milieu de terrain. Donc c’est mort pour nous. Mais ce mec là il va partir. Il va être très sollicité et il va aller certainement dans un autre grand club. Avec lui on fait souvent référence au match contre la Juventus où il a été excellent. Il met cette passe décisive en mode talonnade. » Sourigna – Source : Football Club de Marseille (6/03/2023)

Le chantier se trouve derrière et pas devant

« Déjà il y a Harit qui va revenir. J’aimerais qu’on nous annonce des noms un peu plus défensifs. Parce que pour moi le chantier se trouve derrière, pas devant et un peu sur les côtés. Les joueurs dans l’entre jeu tu les as. Maintenant que tu as pris Vitinha, où soit disant tu lui fait confiance. Tu peux aussi garder Sanchez. Il faut surtout recruter un bon joueur d’expérience. On parlait de continuité. On ne peut pas chaque année détruire une équipe pour reconstruire après derrière. L’avantage qu’on peut avoir en fin de saison, si on va en ligue des champions, c’est que l’attirance de l’OM sera beaucoup plus forte. Cela peut donner envie à des joueurs libres de venir à l’OM pour jouer la ligue des champions. Comme par exemple Guerreiro de Dortmund que j’aime bien. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (6/03/2023)