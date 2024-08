Mercato OM : « Je me dis si De Zerbi valide, il ne peut pas ramener un mec qui a deux pieds carrés »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Récemment arrivée en tant que 4ème défenseur dans la rotation de Roberto De Zerbi, Cornelius a pu être présenter en conf de presse. L’occasion pour Alexandre Chaillol, journaliste Foot Mercato d’évoquer sa satisfaction concernant les choix de l’italien pendant ce mercato.

Invité de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi, Alexandre Chaillol journaliste Foot Mercato d’évoquer sa tranquillité concernant le mercato et les choix de Roberto De Zerbi. Notamment sur les 3 joueurs présentés en conf de presse ce lundi.

« Il a une mentalité de gagnant »

L’arrivée de Roberto de Zerbi amène du calme et de la confiance chez les supporters de l’OM concernant le mercato d’été. Lundi, Longoria a pu présenter Ismaël Koné, Derek Cornelius et Pierre-Emile Hojbjerg. L’occasion pour Alexandre Chaillol, journaliste foot mercato de parler de ce que dégage le défenseur canadien : « Tu sens que c’est un mec qui a eu de l’expérience par son parcours il a joué en Grèce, en Suède. Là c’est l’opportunité de sa vie, t’es en Suède tu finis à l’OM, le mec il est en kiff et il a la bonne mentalité. Il a une mentalité de gagnant, il va chercher sa place, il sait qu’il ne va pas avoir beaucoup de temps de jeu. Peut-être qu’il bénéficiera de blessure, peut-être de mauvaises performances d’un autre. En tout cas c’est un mec qui a la tête sur les épaules. »

« Moi je suis satisfait de ce mec-là »

Le journaliste continue « Il faut le juger comme le quatrième défenseur dans la hiérarchie, je trouve que c’est pas mal en fait. Je ne le connais pas sportivement, mais dans tout ce qu’il dégage, la mentalité, l’expérience etc c’est bon. Je pense que le profil a été validé par des datas, mais moi je suis satisfait de voir ce mec là en quatrième défenseur dans la rotation. Contrairement à d’autres années, là j’accorde une plus grande confiance sur les profils même quand je ne connais pas le joueur. Je me dis si De Zerbi valide, il ne peut pas ramener un mec qui a deux pieds carrés. »