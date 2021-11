Mercato OM : « Je m’interdis de juger définitivement Gerson »

L’Olympique de Marseille s’est imposé à Clermont ce dimanche 0-1, dans un match difficile dans son ensemble. Titularisé au milieu de terrain, Gerson n’a pas encore réalisé une grande performance….

La prestation de Gerson face à Clermont divise. L’international a montré certaines belles choses, mais a encore faire preuve de beaucoup de lenteur dans ses prises de décision, laissant le temps à la défense clermontoise de se replacer. Mourad Aerts, veut encore laisser du temps au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille :

Je m’interdis de le juger définitivement– Aerts

« Je m’interdis de juger définitivement Gerson. J’attend encore de voir, je ne pense pas qu’il faut se cacher derrière son placement. Par moment, il évolue dans un rôle qui peut s’assimiler à celui d’un milieu relayeur. Aujourd’hui, avant l’entrée de Payet c’était le patron du milieu de terrain. Certains l’ont même trouvé bon sur ce match, donc je m’interdis de le juger définitivement, j’attend de voir sur le long terme. Mais je ne vous cache pas que cette nuit, je vais rêver de Gerson en train de basculer des gens avec son postérieur et faire des passes en retrait. » Mourad Aerts— Source: FCM (31/10/21)

« C’est pas toujours facile, j’ai l’esprit un peu bloqué en ce moment. Il faut que je sois plus concentré sur le football et avoir l’esprit libéré pour vous montrez le vrai Gerson. Je sais que je suis critiqué, mais je dois me servir de ça pour relever la tête… Les critiques dans le football c’est normal. Le prix de mon transfert est élevé, c’est donc normal que les attentes soient élevées. Les critiques des supporters j’en prend note, c’est des gens passionnés qui payent des maillots et des places. » Gerson – source : Conférence de presse (29/10/2021)

Ancien coach de légende à l‘OM, pour avoir réaliser le doublé en 1989, Gerard Gili estime que Jorge Sampaoli a trouvé son onze type de départ sans Gerson. Selon nos informations, le brésilien aurait changé de comportement suite à sa convocation avec son équipe nationale du Brésil. Le milieu de terrain aurait du mal a accepter son statut de remplaçant…

Malgré l’argent dépensé pour le recruter, il joue moins — Gili

« Les onze joueurs qu’aligne un entraîneur face à ce PSG-là, ce sont ceux en qui il a le plus confiance. Pour moi, il a trouvé son équipe type, et quand un coach y parvient, il la garde. Malgré l’argent dépensé pour le recruter, il joue moins. Cela prouve que Gerson a un rendement qui ne satisfait pas Sampaoli, qui cherche encore son bon positionnement. » Gérard Gili – Source: La Provence (27/10/21)