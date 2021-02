Mercato OM : « Je ne suis pas sûr que Sampaoli soit un si bon entraîneur que ça »

Le remplacement de Nasser Larguet, entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille, fait beaucoup parler. Tandis que la piste menant à Jorge Sampaoli s’intensifie ces derniers jours, le consultant Jonatan MacHardy ne voit pas d’un bon œil son éventuelle venue…

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio, tout comme le media brésilien Globo Esporte, avancent que l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’OM serait en bonne voie. Mais cette perspective n’enchante pas réellement Jonatan MacHardy dans l’émission After Foot.

« Je ne suis pas sûr que ce soit un si bon entraîneur que ça. C’est vrai qu’il a ce côté fils spirituel de Bielsa. Les deux trophées qu’il gagne avec le Chili, il a bien profité du travail de fond entamé par Bielsa, qui lui a amené sur un plateau la génération dorée des Vidal, Medel, etc. Il a bien profité de ces joueurs. À Séville, il a fait six bons mois, mais c’est très vite parti en cacahuètes… Et avec l’Argentine, ce n’était vraiment pas bon. Sur le papier, la piste Sampaoli est séduisante oui. Mais est-ce que c’est le bon entraîneur pour construire sur la durée dans un contexte difficile ? Je ne pense pas… Le caractère, ça ne suffit pas » Jonatan MacHardy – Source : After Foot (12/02/2021)