Mercato OM : « Je ne vois pas l’intérêt d’Arsenal de nous vendre Saliba 10M€ ! »

Extrait de notre dernière émission avec Jean-Charles De Bono et Thierry Mode ! Notre consultant s’est exprimé sur la possibilité de voir William Saliba signer à l’OM… Il pense que cela sera trop cher pour les finances dont dispose Pablo Longoria.

L’Olympique de Marseille s’est fait prêter William Saliba lors du dernier mercato… Une recrue qui fait du bien à la défense mise en place par Jorge Sampaoli. Véritable leader et élément essentiel de ce trio, il pourrait quitter le club dès la fin de la saison.

Ils ne sont même pas prioritaires sur le dossier — DE BONO

En effet, aucune clause ni option d’achat n’a été insérée dans le deal entre Arsenal et l’Olympique de Marseille. Pourtant, plusieurs médias anglais affirment ces derniers jours que des discussions auraient eu lieu entre les deux clubs afin d’envisager un transfert définitif de l’international espoirs français.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Sampaoli envoie un message clair à McCourt et Longoria !

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé à ce sujet. Ce dernier ne voit pas l’intérêt que pourrait avoir Arsenal de céder William Saliba contre une dizaine de millions d’euros alors que le défenseur brille depuis le début de la saison.

« Saliba pour moi, ça va coûter très cher. Aujourd’hui, il s’est imposé en tant que titulaire et comme Capitaine de l’Equipe de France Espoirs. Il a une progression énorme, certains clubs européens le surveillent de très près. Il n’y aura pas que l’Olympique de Marseille ! Ils ne sont même pas prioritaires sur le dossier. Si Arsenal veut le vendre, ils vont vouloir faire le plus d’argent possible ! Sinon, ils vont vouloir le récupérer pour jouer. Il prouve qu’à l’OM, avec une grosse pression devant 60 000 personnes et ce qu’il se passe autour, il arrive à s’imposer en tant que meilleur défenseur et titulaire indiscutable… Je ne vois pas trop l’intérêt d’Arsenal de dire : tenez on vous le vend à 10M€. Et imaginons que ça se passe mal pour certains avec les Bleus et qu’il soit appelé en A en fin de saison. Là, je ne sais pas comment ce sera possible ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (18/11/21)