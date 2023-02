Mercato OM : « Je ne vois pas pourquoi Alexis Sanchez partirait »

Avec 11 buts en 27 matchs avec l’OM, Alexis Sanchez est l’une des pièces maitresses de l’OM. Engagé pour une saison plus une en option la question de son départ peut se poser. Lors du DFM, le rappeur Kemmler pense que Sanchez va restera à l’OM si le club se qualifie la saison prochaine en Ligue des Champions.

Je ne vois pas pourquoi il partirait

» Je pense que forcément son avenir est lié à une qualification en ligue des champions. Si on y arrive et si l’équipe est toujours dans cet état d’esprit là, je ne vois pas pourquoi il partirait. En plus il est bien dans la ville. Je pense qu’il se sent bien ici, si on change pas de coach, que l’équipe reste dans cette dynamique et qu’on se qualifie en ligue des champions je ne vois pas pourquoi il ne resterait pas » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (8/02/2023)

La vérité, c’est que lorsque le club gagne, c’est tout le monde qui gagne

« Je suis très content. Je pense que cette récompense fait surtout partie d’une performance collective avec ce record de matchs gagnés et d’invincibilité que nous avons atteint. Mes coéquipiers et moi jouons pour les supporters donc si on arrive à les rendre heureux, je le suis aussi. On ressent la ferveur des supporters, peu importe l’environnement, c’est beau et c’est vraiment motivant. La vérité, c’est que lorsque le club gagne, c’est tout le monde qui gagne. C’est un plaisir de voir que les supporters nous soutiennent la semaine comme le week-end, dans les bons, comme les mauvais moments. J’ai une mentalité de gagnant, j’essaye de gagner chaque match. Je déteste perdre et je pense que c’est contagieux, car mes coéquipiers ont tous le même état d’esprit dans les moments importants. » Alexis Sanchez – source : OM.fr (13/10/2022)