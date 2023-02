Mercato OM : « Je pense qu’une offre va arriver pour Rongier »

Pilier de Tudor et capitaine de l’équipe Valentin Rongier a prolongé son contrat jusqu’en 2026. Malgré cette prolongation et une augmentation salariale, la question d’un départ l’été prochain se pose. Dans le DFM notre consultant Jean-Charles de Bono et notre invité Cyril Astier espèrent que le joueur restera.

Il a la maturité pour jouer dans n’importe quel club

»Je pense qu’une offre va arriver pour Rongier. Il a de l’expérience et la maturité pour jouer dans n’importe quel club. Il a démontré ses qualités tout au long de la saison. Je ne serai pas surpris que Didier Deschamps le convoque pour le prochain rassemblement. S’il ne le convoque pas je ne comprendrai vraiment pas. Il est bien à l’OM, j’espère qu’il va rester. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (16/02/2023)



Il y a peut-être une volonté de rester

»Avoir prolongé son contrat en lui donnant un plus gros salaire, c’est une manière de le stabiliser, de le tenir. Après on en a connu des joueurs qui ont prolongé et 6 mois après qui partaient. Après il y a peut-être une volonté du joueur de rester à l’OM sur la durée. Stratégiquement c’est loin d’être idiot. » Cyril Astier – Source : Football Club de Marseille (16/02/2023)