L’OM peut se réjouir d’avoir des profils différents dans son effectif. Certains sont « bourrins » comme Gigot ou Kolasinac, tandis que d’autres comme Payet, ou Harit sont plus des « artistes ». Sur le plateau du DFM notre consultant Jean-Charles de Bono et notre invité Gaël Biraud (journaliste responsable des sports La Marseillaise) dévoilent leurs préférences de type de joueur.

Je préfère les joueurs « bourrins » aux joueurs techniques

« Souvent les joueurs que l’on dessine comme « bourrin », qui sont puissants, qui rentrent dans l’adversité, avec une grosse frappe… comme Gigot ou Kolasinac, sont limités pour jouer à l’OM, explique Jean-Charles de Bono, sur le plateau du DFM. Mais tu te rends compte que ces joueurs, plus physiques et plus gagneurs, sont bien meilleurs que les joueurs très techniques sur une saison entière. Oui il faut les deux types de joueurs. Mais les physiques, ils ont toujours leur épingle du jeu à sortir, parce qu’ils sont toujours présents, qu’ils aiment le combat, qu’ils ne lâchent jamais, qu’ils sont dans le bon état d’esprit. Moi je préfère avoir des joueurs comme ça, lorsque tu leur donnes une consigne ils la respecte, plutôt que d’avoir un joueur technique qui va jouer comme il veut. Un peu comme le Ben Arfa qu’on a connu par exemple. Un joueur capable de te faire gagner un match à lui tout seul et de ne plus le voir sur les trois prochains matchs. »

À Marseille on aime les deux types de joueurs

« Je pense qu’à l’OM on a toujours aimé les deux, les « bourrins », ceux qui mouillent le maillot et les « artistes », poursuit Gaël Biraud. Et il faudrait qu’on arrive à trouver le truc entre les deux.«