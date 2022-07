Mercato OM : « Je prends un risque ! »

4ème recrue pour la réserve, Roggerio Nyakossi est arrivé en provenance du Servette de Genève. Il s’est confié au journal suisse La Tribune de Genève, sur son arrivée à Marseille, qui est un grand changement pour lui. L’OM aurait déboursé 2 millions d’euros pour ce jeune talent. Le colosse d’1m94 avait signé son premier contrat pro avec le Servette FC à 16ans, à 18ans il rejoint donc l’Olympique de Marseille pour passer un palier et continuer sa progression. S’il évoluera dans un premier temps avec la réserve, l’international suisse u19 est voué à rejoindre le groupe professionnel rapidement. Dès son arrivée, il avait déjà exprimé sa joie de rejoindre l’OM sur Twitter « Très fier de rejoindre ce club mythique de l’Olympique de Marseille. Merci à toutes les personnes qui m’ont soutenues et contribuées à ma progression ces dernières années. Que toute la gloire revienne à Dieu. ». Il s’est cette fois confié à La Tribune de Genève, annonçant ses ambitions et ses axes de progression notamment.

« Je prends un risque, oui, mais ce n’est pas la première fois de ma vie. Si je veux être un grand footballeur un jour, il faut que je sois capable de gérer la pression. Je change vraiment d’environnement. Je tombe sur quelque chose de très différent de ce que j’avais connu. Le club met tout en place pour que je sois au mieux, on me fait travailler avec une nutritionniste, sur le sommeil, l’hydratation, la récupération. Je ne suis pas encore fini. Dans les discussions, nous avons évoqué mes axes d’amélioration: il y a plein de choses à travailler. Par exemple, les petits pas, la manière dont je me retourne, ce sont des aspects sur lesquels je peux faire mieux. » Roggerio Nyakossi – Source : Tribune de Genève (28/07/2022)