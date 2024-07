Mercato OM : « je sais qu’un club qui s’intéresse à lui »

Dans l’Apéro Mercato du FCM, Mathieu Grégoire journaliste pour l’equipe a évoqué la « pression » des rédactions, sur les journalistes. En effet, ces derniers doivent faire attention lors de chaque prise de paroles.

🇲🇦✈️#Mercato : « Ounahi, il y a un club qui est dessus mais ce n’est pas très poussé », explique @Serguei qui devrait balancer plus de détails dans @lequipe prochainement ! Petit coucou à @Sourigna_ et @Embou_13 qui ont accueilli Mathieu pour un très bon space mardi soir avec… pic.twitter.com/rGs7XAyXaM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 18, 2024

Mathieu Grégoire est journaliste et auteur. Après plusieurs expériences dans différentes rédactions, il devient envoyé spécial permanent de « L’Équipe » à Marseille où il couvre l’actualité de l’OM. Il a évoqué la poids sur les épaules des journalistes en période de mercato, «Mais tu sais le problème sur les trucs mercato c’est que nous (les journalistes) on est bloqué. C’est ce que je disais, moi si demain je mets si demain je mets tiens, tu vois je sais ce que je disais Ounahi je sais qu’un club qui est dessus là. Ce n’est pas très poussé tu vois c’est pour ça que je t’en parle, en pas stressé. Ounahi, il a déjà des clubs qui s’intéressent à lui. Là je sais qu’un club qui s’intéresse à lui, mais si je vous dis là ou si je le dis à un Space ou je le tweet mais je suis mort. Voilà on ne sera jamais les Fabrizio Romano de Marseille (rires). » explique l’auteur du livre « Les Parrains du Foot ».

