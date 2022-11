Mercato OM : « Je soupçonne Longoria de vouloir profiter de la CdM pour vendre Gueye »

Arrivé dans la cité phocéenne en juin 2020, Pape Gueye n’est pas vraiment parvenu à s’imposer et reste un remplaçant utile en fin de match. Sélectionné pour jouer la Coupe du Monde au Qatar avec les Lions de la Terranga, sa côte pourrait monter en cas de bonne entrée en jeu.

Le milieu sénégalais n’est apparu que trois fois dans le onze de départ olympien pour un seul but marqué. Même s’il effectue quelques entrées en jeu, le joueur n’est pas un incontournable de l’effectif, et Igor Tudor n’a pas hésité à l’exclure du groupe pour certains matchs.

Dans l’émission Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol et Thierry Audibert débattent des qualités du numéro 22 et des conséquences de sa sélection pour le Mondial.

Gueye n’a pas beaucoup de temps de jeu

« Je soupçonne Longoria de vouloir profiter de l’exposition de la Coupe du Monde pour pouvoir vendre Gueye. L’année dernière il y avait pas mal d’espoir, mais cette saison c’est une déception. En même temps il n’a pas beaucoup de temps de jeu, Tudor est borné il fait toujours jouer les mêmes. […] Il n’est pas mis dans les bonnes conditions non plus : Tudor, maintenant il va pouvoir ne pas changer l’équipe parce qu’il n’aura plus qu’un match par semaine, mais avec la Ligue des Champions ça aurait mérité qu’il fasse un peu plus tourner. Si j’ai un reproche à lui faire c’est le coaching général. » Nicolas Filhol – Débat Foot Masrseille – 22/11/2022

« Gueye à ce problème de faire trop de touches de balle, il a une certaine lenteur pour faire progresser le jeu, c’est pas fluide. Je pense que ce n’est pas à cause de son faible temps de jeu, il était déjà comme ça avant. » Thierry Audibert – Débat Foot Marseille – 22/11/2022

🎙 « Une immense fierté de représenter notre pays » 🇸🇳 Nos Lions de la Téranga 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲 et 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗗𝗶𝗲𝗻𝗴 ont répondu à nos questions depuis le camp de base sur leurs ambitions avec le Sénégal pour la #CoupeDuMonde2022 ! 🏆🌍 pic.twitter.com/i4a1yqDvGL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 21, 2022

