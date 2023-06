Mercato OM : « Je suis de Marseille, un retour aurait été forcément compliqué »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans un entretient avec La Provence, l’ancien international français Mapou Yanga-Mbiwa, de retour à Marseille pour y disputer la HCup, s’est confié sur son attachement pour la cité phocéenne et un éventuel passage à l’OM.

Né à Bangui en Centrafrique, le jeune Mapou rejoint la France à 8 ans et pose ses valises à Port-de-Bouc. Depuis, son attachement à Marseille est profond et il y reprend aujourd’hui du plaisir grâce au football de quartier et la HCup, 3 ans après son départ de l’OL. Dans les colonnes de La Provence, il revient sur ses racines phocéennes et son attache pour l’Olympique de Marseille notamment.

« L’OM, ça représente beaucoup pour moi. C’est évident. », assure-t-il, « Mais j’essaie à chaque fois d’être conscient des réalités, de prendre du recul. Je suis de Marseille, un retour aurait été forcément compliqué. Et je vous parle davantage de l’extra sportif que du terrain. Je sais tout ce qu’il y a autour d’un joueur de l’OM, encore plus quand ce dernier est de la région », confie celui qui a joué chez l’ennemi lyonnais durant 5 saisons.

Je n’avais pas pas les épaules assez larges pour gérer ce contexte marseillais

Yanga-Mbiwa, champion de France en 2012 avec Montpellier, raconte toute la pression qui entoure les joueurs de l’OM, quelque chose qu’il se serait mal vu assumer : « Pourquoi d’après vous, il y en a si peu qui réussissent ici ? Ça peut devenir ingérable, étouffant, tout ce climat autour de toi. Je pense que je n’avais pas les épaules assez larges pour gérer ce contexte marseillais. », reconnait il, préférant observer l’OM comme un supporter.

« Je n’ai pas pris de risque. Je préfère regarder les matches de l’OM avec mes amis, que me projeter dans cette équipe », avoue ce lui qui a fait ses armes, enfant, sur les terrains de la cité phocéenne.

Depuis son départ de Lyon en 2020 après deux saisons sans jouer en pro, Mapou est sans club mais n’a jamais officiellement annoncé sa retraite, à aujourd’hui 34 ans . L’année passée, dans le Midi Libre il avait expliqué « prendre un peu de bon temps avant de s’y remettre » et avait évoqué un éventuel retour au MHSC.