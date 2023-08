Mercato OM : « Je suis parti à contre cœur »

Passé par l’OM entre 2010 et 2013, Loïc Rémy a laissé un bon souvenir aux supporters de l’OM. Son départ en 2013 pour les Queens Park Rangers lui reste encore en travers de la gorge. L’ancien numéro 11 marseillais a déclaré à la chaîne Colinterview qu’il voulait rester au club.

Loïc Rémy a commencé sa carrière professionnelle à l’Olympique Lyonnais en 2007. Après un prêt en 2008 au RC Lens, puis un transfert à Nice la même année, il rejoint l’OM à l’été 2010. La saison précédente le club avait remporté la Ligue 1 et la Coupe de la Ligue, avec Didier Deschamps comme coach. Dans une interview accordée à l’émission Colinterview, sur YouTube, l’attaquant est revenu sur sa signature à Marseille. « À l’époque où je signe à l’OM c’était clairement le meilleur club en France, il y avait l’option Schalke 04, mais j’ai préféré rester en France, explique Loïc Rémy dans l’émission Colinterview du 4 août ».

Les amis allez voir le nouvel épisode dédié à Loïc Rémy !

Un contenu plein de vérité, passionnant et rempli de rebondissements Je me suis régalé j’attends vos retours. ❤️🙏🏾https://t.co/6FHQFLxt2f pic.twitter.com/wueWKddnry — Colinterview (@Colinterview) August 4, 2023

Le club m’a fait comprendre que je devais partir

En trois saisons à l’OM, Loïc Rémy joue 111 matchs, toutes compétitions confondues, pour 42 buts. Il remporte deux Coupes de la Ligue en 2011 et 2012, et dispute la Ligue des Champions avec Marseille. Mais avant le début de la saison 2012-2013, Deschamps quitte l’OM et Elie Baup devient le nouvel entraîneur. Son coach ne le met presque jamais titulaire. Et au mercato d’hiver 2013 l’attaquant signe aux Queens Park Rangers contre 10,5 millions d’euros. « Élie Baup n’a jamais fait la démarche de venir m’expliquer la raison de ma mise à l’écart, poursuit Loïc Rémy. Je n’avais pas envie de partir de Marseille, c’est le club qui m’avait fait comprendre que je devais partir. Je suis parti de l’OM à contrecœur. »