Mercato OM : « je suis persuadé que cette semaine, et même dans les jours à venir, on va en savoir beaucoup plus »

Présent lors de notre émission FCM sur le mercato OM, Sourigna Manomay a abordé le sujet Conceição, alors que ce dernier semble se rapprocher de plus en plus du club. Une signature qui fait de moins en moins de doute alors que le temps passe, et qui pourrait aboutir dans les jours qui arrivent.

Membre du FCM, Sourigna était présent lors de notre dernière émission mercato afin d’évoquer le cas Conceição. Un dossier toujours en cours qui ne cesse d’alimenter les débats alors que la signature du tacticien portugais se fait de plus en plus attendre du côté marseillais. Interrogé sur la question, Sourigna s’est montré très optimiste quant à la venue de l’ancien entraîneur de Porto.

« C’est quasiment imminent »

🔵⚪️#MercatOM : « Il y a des choses qui avancent très bien pour son arrivée », @Sourigna_ nous parlait ce lundi des retours qu’il a eu sur la signature de 🇵🇹#Conceiçao ! pic.twitter.com/1R0G6DXFuR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 11, 2024

« Il y a ce que nous aussi on sait et que l’on entend. Il y a des choses qui avancent très bien concernant son arrivée, beaucoup disent même que c’est quasiment imminent, a déclaré Sourigna. La campagne d’abonnement a été lancée la semaine dernière et là on va rentrer dans la période où l’on va communiquer sur le coach et la probable arrivée de certains joueurs. Pour moi je suis persuadé que cette semaine, et même dans les jours à venir, on va en savoir beaucoup plus. »

