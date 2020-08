Mercato OM : « Je veux du talent. Je veux Anthony Martial, Fabinho, Youcef Atal… »

Extrait de l’émission « l’Apéro Mercato » de ce jeudi. Mourad Aerts a donné sa vision du trading de joueur dans le football moderne. Une stratégie que le club marseillais a décidé de pratiquer dans la « phase 2 » du projet McCourt.

Le trading de joueur est aujourd’hui une nécessité pour les clubs d’un point de vu financier. Dans l’émission l’Apéro Mercato, notre journaliste, Mourad Aerts souhaite s’inspirer de la dernière équipe à avoir fait tomber le PSG : L’AS Monaco édition 2016-2017. Bien que composée de quelques éléments d’expérience comme Radamel Falcao ou Kamil Glik, l’ASM avait surtout recruté de très jeunes talents qu’ils ont ensuite revendus à prix d’or :

Je veux du talent. – Mourad Aerts

« Il faut prendre tout le contexte dans son ensemble. En France, le championnat est dévalué car il y a une équipe (le PSG), qui a des années lumières d’avance sur toi au niveau financier, et donc c’est mort. Il faut réaliser un exploit improbable pour y arriver. Et la seule équipe qui a réalisé cet exploit incroyable, c’est une équipe qui avait certes, un ou deux joueurs d’expérience, mais qui avait aussi énormément de jeunes. Et c’est cette jeunesse qui l’a emmenée au titre ! C’est Bernardo Silva, Bakayoko, Benjamin Mendy, Kylian Mbappé… Et tous ces mecs la, ils ont été vendus derrière. Car Monaco fait du trading. Donc si je veux avoir un Bernardo Silva aujourd’hui, est ce que je peux l’avoir à 26 ans ? Non, c’est mort ! A 26 ans, il est à Manchester City…. C’est un contexte qui est différent. Moi je veux du talent. Je veux Anthony Martial, Fabinho, Youcef Atal… Je veux ces mecs la. Même s’ils ont 21 ans je m’en fous. Je les veux sur le terrain ».

Mourad Aerts. Source : apéro mercato, 13/08.

