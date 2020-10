Mercato OM : Joker ou pas, Villas-Boas a une solution pour le poste de latéral droit?

Avec le départ de Bouna Sarr et l’échec Joakim Maehle, l’OM se retrouve sans option pour suppléer Hiroki Sakai. André Villas-Boas propose une solution.

L’Olympique de Marseille a eu une grosse déception ce lundi soir, dans les dernières heures de mercato. Avec le départ de Bouna Sarr officialisé plus tôt dans la soirée, le club était dans l’obligation de recruter un latéral droit.

Yuto peut jouer à droite — aVB

En manque de temps et surtout après une volte-face de Genk, le transfert de Joakim Maelhe a été un échec. André Villas-Boas l’a évoqué en conférence de presse pour présenter Michaël Cuisance. Le coach émet la possibilité de ne recruter personne à ce poste et d’y faire évoluer Yuto Nagatomo, droitier qui joue normalement à gauche.

« On a raté le transfert de Joakim Mæhle à cause de conditions de dernière minute. On ne va pas se précipiter sur le prochain choix. Moi et Pablo on a plusieurs discussions pour connaître le meilleur chemin pour la suite. Peut-être que c’est de ne rien faire et prendre le risque et aller jusqu’en janvier. Yuto peut jouer à droite. On cherche aussi des solutions dans différents systèmes. Ce sont des choses à évaluer on ne va pas se précipiter. On est content du mercato qu’on a fait »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (07/10/20)