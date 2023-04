Mercato OM : Kaboré restera-t-il la saison prochaine ?

Issa Kaboré est prêté cette saison à l’OM par Manchester City. Si le club ne devrait pas lever l’option d’achat en raison du montant de 20 millions d’euros, le Burkinabé a affirmé à la Provence qu’il souhaite rester à Marseille la saison prochaine.

Prêté par Manchester City, avec une option d’achat de 20 millions d’euros, cette saison à l’OM, Issa Kaboré se voit bien rester un peu plus longtemps. Depuis sa signature avec les Citizens, le latéral droit a enchaîné les prêts. D’abord au KV Malines pour la saison 2020-2021, puis à Troyes l’année suivante et enfin à l’OM cette saison. Si à son arrivée le Burkinabais s’est contenté d’un rôle de doublure à Clauss, il a été titulaire lors des deux derniers matchs contre Troyes et Lyon, les 16 et 23 avril derniers. Le joueur de 21 ans se rappellera longtemps de la joie de cet olympico comme il le confiait à la Provence du 29 avril. « Alexis Sanchez avait le ballon. Quand il s’est mis sur son pied droit j’ai fait l’appel. Il me fait la passe. Je veux lui remettre. Ensuite le ballon a tapé, tapé et puis je le vois dedans. Je ne sais même plus ce qui se passe c‘était magnifique« . L’OM ne devrait pas lever l’option d’achat de Kaboré, mais le quotidien rapporte que cependant ce dernier souhaite rester à l’OM une saison de plus.

🎙Issa Kaboré : « Oui, j’ai envie de rester à l’OM, je me sens très bien ici.

Je me concentre sur la fin de saison, ça ne dépend pas de moi. » #TeamOM pic.twitter.com/ZDKQNgubPd — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 28, 2023

Mes grands frères du vestiaire m’ont beaucoup aidé

« Je me sens beaucoup mieux, se réjouit Issa Kaboré dans les colonnes de la Provence. Ne pas beaucoup jouer n’était pas facile. Mes grands frères du vestiaire notamment Chancel Mbemba m’ont beaucoup aidé soutenu et donné des conseils. Ils m’ont dit la même chose : rester moi-même prendre du plaisir et m’amuser. C’est grâce à eux. J’ai envie de rester j’ai été bien accueilli. Tout le monde m’aime bien et je m’entends bien avec tout le monde. Je suis heureux. Je me concentre sur la fin de saison, ça ne dépend pas de moi »