Mercato OM : « Kamara a été proposé à de nombreuses reprises »

Sauf retournement de situation, Boubacar Kamara devrait partir libre en fin de saison. Le milieu de terrain a été proposé à plusieurs clubs cet hiver, sans succès…

Pablo Longoria n’a pas réussi à convaincre Boubacar Kamara de prolonger son contrat. Le joueur a été proposé à Manchester United à plusieurs reprises selon le journaliste Fabrizio Romano. Le club anglais n’a pas voulu recruter cet hiver car un nouveau coach doit arriver en juin…

A lire : Mercato OM : Un international sud-américain pour remplacer Kamara ?

United ne voulait pas dépenser avant l’arrivée du nouveau manager !

« Manchester United a été très calme en termes de recrutement cet hiver. Ils n’ont voulu recruter aucun joueur parce qu’ils auront un nouveau manager cet été. Ils ne voulaient pas dépenser de l’argent pour un joueur qui pourrait ne pas entrer dans les plans du nouveau manager. Rien n’est décidé pour le moment, mais Erik ten Hag et Mauricio Pochettino font partie de la liste. Ils ont eu l’opportunité de recruter trois joueurs. (…) Ensuite, dans les trois derniers jours du mercato, le milieu de Marseille Boubacar Kamara a été proposé à Manchester United. C’était une sérieuse possibilité pour Manchester United parce que le joueur leur a été proposé à de nombreuses reprises. Mais la réponse de Manchester United a toujours été : ‘Non, nous ne recruterons aucun joueur en janvier.' » Fabrizio Romano – Source: Youtube (02/02/2022)

Longoria tente toujours de le convaincre de prolonger, mais le milieu de terrain devrait opté pour un départ libre en juin. D’autant que Kamara aura le choix, le Bayern et Manchester United seraient sur les rangs…

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)