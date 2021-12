Mercato OM : « Kamara ce n’est pas Zidane ou Platini… Il faut que certains redescendent sur terre »

Toujours en discussions pour une prolongation, Boubacar Kamara n’a toujours pas trouvé d’accord avec l’Olympique de Marseille. Pour Denis Balbir, il doit redescendre sur Terre parce qu’il n’a encore rien prouvé.

Depuis plusieurs mois, l’Olympique de Marseille tente de faire prolonger le contrat de Boubacar Kamara qui risque de partir libre dès le mois de juin…. Des négociations et discussions difficiles puisqu’elles n’ont toujours pas aboutis à un accord. La tendance est d’ailleurs plus dirigé vers un départ en fin de saison.

Le cas Boubacar Kamara peut vite devenir un problème –Balbir

Le journaliste Denis Balbir a publié un article à ce sujet sur le site But Football Club. Il n’apprécie pas vraiment la tournure des choses dans le dossier Kamara. Pour lui, le minot a un comportement très négatif alors qu’il n’a encore rien prouvé sur le plan sportif.

« En ce moment, beaucoup de joueurs sont loin de répondre aux attentes à Marseille. Contre Brest, Konrad De La Fuente nous a encore laissés sur notre faim. Et puis il y a le cas Boubacar Kamara qui peut vite devenir un problème. Ce n’est pas le plus mauvais joueur de l’OM certes, mais il n’a encore rien prouvé alors se permettre de sécher des conférences de presse … Ce genre de comportement m’énerve. Kamara, c’est un bon joueur, mais ce n’est pas non plus Zidane ou Platini. Il faut vraiment que certains redescendent sur terre… » Denis Balbir – Source : But Football Club

Il y a match, le ballon est au milieu du terrain, tout le monde doit y mettre du sien — Longoria

Dans une interview accordée au journal L’Equipe, Pablo Longoria en a dit un peu plus sur les négociations avec Kamara. Pour le président marseillais, la balle est au centre pour le moment et il n’a pas perdu espoir de le faire prolonger !

« Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement. C’est un actif important pour le club, je souhaite qu’il prolonge. Mais il n’y a pas qu’une partie dans des négociations, cela doit être la volonté générale. On a proposé différentes formules pour trouver un schéma où tout le monde s’épanouirait et se sentirait prêt à continuer. Affirmer que tu as proposé un maximum en négociation, ce n’est pas respectueux avec l’autre partie. Il y a match, le ballon est au milieu du terrain, tout le monde doit y mettre du sien. » Pablo Longoria – Source : L’Equipe (07/12/21)