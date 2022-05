Mercato OM : Kamara fait enfin ses adieux au club et aux supporters avec un message enigmatique

Pas de discours, pas de cérémonie, pas d’adieu pour Boubacar Kamara lors de son dernier match au Vélodrome ce samedi face à Strasbourg. Sur son compte Instagram, il a enfin publié un mot pour les supporters et l’Olympique de Marseille.

Kamara a quitté l’Olympique de Marseille libre de tout contrat ce lundi. Le minot a rejoint Aston Villa en Premier League alors que des discussions étaient en cours avec d’autres clubs d’après plusieurs médias français et étrangers.

L’histoire aurait pu être différente. Mais le temps rétablira des vérités… — Kamara

Le milieu défensif n’a pas fait ses adieux aux supporters lors du dernier match. En effet, ce samedi face à Strasbourg était la dernière rencontre du Français et pourtant, cela n’en avait pas l’air. Sur les réseaux sociaux, Kamara a patienté quelques heures avant de balancer un texte de remerciement pour les supporters et le club. Toutefois, il a tenu à laisser un message énigmatique sur les conditions de son départ…

« Avant hier était mon dernier match avec ces couleurs que je porte depuis mes 5 ans. Je ne sais pas s’il existe une belle façon de dire au revoir. Mais je ne pouvais pas gâcher l’ ambiance de cette précieuse victoire et qualification en C1. Cela a été le travail d’une saison, pour tous mes coéquipiers, mon coach et son staff ainsi qu’à vous supporters « le 12e homme » avec votre soutien indéfectible, toujours là à nous pousser quoi qu’il arrive. Alors maintenant je peux vous dire un immense MERCI et vous souhaite le meilleur. L’histoire aurait pu être différente. Mais le temps rétablira des vérités… J’amène avec moi beaucoup de souvenirs. Merci du fond du cœur pour tout. A jamais les premiers, à jamais Marseillais » Boubacar Kamara – Source : Instagram (23/05/22)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Boubacar Kamara 4 (@bouba_darkoss)

L’agent de Kamara a promis qu’il ne partirait pas libre

Jacques Cardoze était sur BFM Marseille et a notamment été questionné sur le départ de Boubacar Kamara. Le directeur de la communication a confirmé que l’agent du joueur avait contacté Pablo Longoria le jour de Noël pour lui dévoiler une promesse qu’il n’a pas tenue…

« Je crois pouvoir dire aujourd’hui qu’il y avait trois propositions de contrat, avec des formules très différentes, dont une où le salaire était très très élevé. Kamara a été respecté par Pablo Longoria, respecté par le club. […] Ce que je peux vous révéler, c’est que le jour de Noël, Pablo Longoria a reçu un coup de téléphone de l’agent de Kamara lui promettant qu’il ne partirait pas libre. Ça n’a rien à voir avec le joueur, il a fait une saison remarquable jusqu’à la dernière minute. Mais d’un point de vue club, on est forcément déçus. Pendant la saison, on s’était demandés si un très grand club allait se positionner, auquel cas on n’aurait peut-être pas eu les moyens de lutter. Aujourd’hui, je pense qu’on peut avoir des regrets » Jacques Cardoze – Source : BFM Marseille (23/05/22)