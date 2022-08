Mercato OM : Kamara impressionne déjà à Aston Villa

Parti libre à Aston Villa en partance de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara impressionne déjà son nouveau coach, Steve Gerrard.

L’Olympique de Marseille a laissé filer Kamara pour 0€ vers Aston Villa. Le milieu défensif récemment devenu international français a déjà pris ses marques chez les Vilains où il évolue avec Sanson et Lucas Digne.

Steven Gerrard, le coach du club anglais a expliqué en conférence de presse qu’il avait été impressionné par son nouveau joueur lors de la première journée de Premier League.

« Nous avons vraiment été impressionnés par lui. Nous le suivions depuis un long moment avant de décider de réaliser ce transfert. Il s’est intégré très rapidement. Il a été l’un des joueurs qui a le plus performé la semaine dernière. » Steve Gerrard – Source : Conférence de presse d’Aston Villa (12/08/22)

