Mercato OM : Kamara, le modèle de cette nouvelle recrue !

Aaron Kamardin a signé son premier contrat pro à l’Olympique de Marseille. Le défenseur central formé au club a expliqué que Bouabacar Kamara était son modèle.

Ce lundi, le média de l’Olympique de Marseille a publié une interview de la toute jeune recrue Aaron Kamardin, formé au club.

BOUBA me donne souvent des conseils, on discute — KAMARDIN

Le défenseur central a livré ses premières impressions et a expliqué que Boubacar Kamara, également formé à l’OM, était son modèle au club.

« C’est mon exemple, je le suis depuis que je le connais. Je m’inspire de lui. C’est un modèle, c’est un grand frère. Il me donne souvent des conseils, on discute. C’est le seul qui me connaît très bien, on a été au centre ensemble. Un autre modèle? J’ai Varane, après je me suis beaucoup plus inspiré de Bouba »

Aaron Kamardin – Source : Olympique de Marseille