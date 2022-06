Mercato OM : « Kamara ne restera pas longtemps à Aston Villa ! »

Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », Pierre Guille, directeur de la Marseillaise la Mondiale, revient sur le transfert de Kamara à Aston Villa, qui sera pour lui le tremplin de l’ancien minot.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », Pierre Guille et Jean-Charles De Bono nous donnent leurs avis sur le transfert de Boubacar Kamara à Aston Villa. Le néo-international français a rejoint l’équipe de Steven Gerrard à l’issu de son contrat, pour nos consultants, c’est la présence de la légende de Liverpool qui a fait basculer le choix de Kamara vers les Villans.

à lire aussi : Mercato concurrents OM : Monaco en passe de réaliser un énorme coup à 15M€ !

« Gerrard le voulait et Gerrard l’a eu »- Guille

« Déjà, quand j’ai vu Steven Gerrard dans les travées du Vélodrome. Je pense qu’il est pas venu pour rien au stade, il n’est pas juste venu parce qu’il fait beau à Marseille. Je pense que Gerrard le voulait et Gerrard l’a eu, quand Steven Gerrard vient te chercher tu peux rien faire. Mais je pense que s’il fait une belle saison à Aston Villa, il n’y restera pas longtemps et il sera appelé dans un plus grand club. » Pierre Guille – Source: Football Club de Marseille (20/06/2022)

Jean-Charles De Bono revient aussi brièvement avec Pierre Guille sur le transfert avorté à l’Atletico Madrid, avant de revenir sur l’opportunité qu’est Aston Villa selon lui :

« S’ils font l’impasse sur Kamara juste parce qu’il avait des claquettes, quand tu as un bon joueur à prendre à tarif zéro. Le petit Kamara il a un état d’esprit irréprochable, d’ailleurs il a jamais dit un mot que ce soit sur lui, que ce soit sur l’équipe, sur son avenir, s’il devait rester il est toujours resté très discret. Moi je pense que c’est le tremplin (Aston Villa), c’est intelligent ce qu’il a fait. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)