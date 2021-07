Mercato OM : Kamara ou l’art de se faire désirer…

Déjà compliquée, sa signature d’un contrat professionnel avait duré des mois… En 2021 : prolongations, refus, départ libre ou cette année… Toujours autant de questions autour de l’avenir de Boubacar Kamara.

Si l’Olympique de Marseille a réussi à arracher cette place en Europa League, c’est très certainement grâce au travail de Boubacar Kamara. Le défenseur central replacé au milieu de terrain a apporté beaucoup de sérénité dans l’entre-jeu, ce qui manquait cruellement aux Marseillais cette saison.

Pourtant, l’explosion de joie de voir le minot enfin éclore n’aura été que de courte durée. Avec un contrat allant jusqu’en 2022, Kamara pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Pour beaucoup de supporters, c’est un crève-coeur de voir le joueur formé au club quitter sa ville natale et ne plus le voir porter ce maillot…

L’aventure entre les fans du club et le joueur avait déjà commencé dans cet esprit. En 2017, le minot met plusieurs mois avant de signer professionnel et avait cristallisé l’attention autour de lui. Négociations difficiles autour du salaire, des années de contrat mais toujours en privilégiant la piste menant à l’OM. Cela a dû participer à l’engouement qu’il y a autour de ce joueur qui est devenu l’un des cadres de l’équipe et l’un des plus appréciés des supporters.

NE PAS LE BRADER

Pourtant, si Pablo Longoria et l’OM veulent récupérer quelques millions du joueur le plus bankable du club, il va bien falloir se résoudre à le vendre. Mais pas à n’importe quel prix. Avec seulement une année de contrat, plusieurs écuries européennes se sont mis en tête de le récupérer mais à un prix très bas. Selon la presse italienne, l’AC Milan aurait même formulé une offre de 12 millions d’euros… Presque une insulte pour le joueur qu’est Kamara.

Pour avoir un peu plus de maîtrise sur ce dossier, Pablo Longoria tenterait de négocier avec l’entourage du milieu pour qu’il prolonge son contrat. Cette proposition serait toujours à l’étude mais il paraît peu probable qu’elle soit acceptée. Selon les informations de La Marseillaise, une offre de 30 millions d’euros aurait été formulée ces dernières heures en provenance de l’AS Monaco.

PAS DE NOUVELLES ARRIVÉES SANS DÉPARTS

Alors oui, cette vente pourrait renforcer un concurrent direct à une place en Ligue des Champions mais cet argent est quasiment essentiel pour que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli puissent continuer leur recrutement. Le président l’a encore confirmé en conférence de presse ce mardi : sans vente, il n’y aura plus d’arrivées.

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

L’OM DOIT SE RESOUDRE A VENDRE KAMARA AU MEILLEUR PRIX

Que préfèrent les supporters? Voir Kamara rester sans prolonger et qu’il parte libre la saison prochaine? Faire comme Maxime Lopez et prolonger son contrat juste avant de partir en prêt avec option d’achat obligatoire? L’autre solution serait qu’il prolonge et reste encore une saison sous les ordres de Jorge Sampaoli mais le syndrome faux départ à la Caleta-Car pourrait être inquiétant. D’autant plus que Bouba a déclaré il y a quelques mois en conférence de presse avoir « tout vécu à l’OM. »

L’OM devrait se résoudre à vendre Kamara au meilleur prix. Et si cela veut dire que le minot pourrait rejoindre l’AS Monaco dès cet été, il ne faut pas hésiter. Cette somme pourrait permettre au club de se renforcer, de récupérer un joueur comme Erik Pulgar qui a été cité à de nombreuses reprises ou encore de finaliser le dossier Pol Lirola sans crainte de ne pas avoir les fonds.