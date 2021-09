Mercato OM: Ce cador italien veut s’offrir cet hiver Kamara (qui n’a pas prolongé) ?

Alors que Kamara était prédestiné à quitter l’Olympique de Marseille cet été, il est finalement resté dans son club formateur. Son contrat arrive à échéance en juin prochain, il pourrait donc partir libre s’il ne prolonge pas d’ici là. Et un géant italien pourrait revenir à la charge dès cet hiver…

Boubacar Kamara a continué son aventure marseillaise cette saison, alors qu’il était annoncé sur le départ dès le début du mercato. Si le Milan, la Lazio, Naples ou encore Chelsea ont montré un intérêt pour le natif de Marseille, le jeune joueur de 21 ans porte toujours le maillot olympien. Mais il se pourrait que les Milanais repassent à l’action dès le mercato hivernal, où il sera libre de s’engager là où il le souhaite.

En effet, selon Calcio Mercato, les Rossoneri pourraient perdre Franck Kessié libre, qui se dirigerait vers le PSG. Afin de remplacer le milieu de terrain Ivoirien, Boubacar Kamara serait toujours pisté de près. Son nom est aussi évoqué du côté de la Juventus et du FC Barcelone…

📺CMIT TV | #Milan – @RudyGaletti: « La vicenda di #Kessie non si risolverà nel migliore dei modi, a meno che lui non accetti l’offerta che Maldini ha già fatto »https://t.co/xZOorZLwkv — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 29, 2021

Kamara porte l’OM

Comme le précise le compte Stats du foot, l’OM n’a gagné qu’un seul de ces 18 derniers matches en compétition officiel quand Kamara n’est pas là. Le club olympien a compilé 9 matches nuls et 8 défaites quand son milieu ou défenseur central n’est pas là. Un chiffre qui montre l’importance de Kamara dans l’équilibre de l’équipe…

L’@OM_Officiel n’a remporté qu’un seul de ses 18 derniers matchs disputés en compétition officielle sans Boubacar Kamara sur la pelouse (9 nuls, 8 défaites). #OMRCL — Stats Foot (@Statsdufoot) September 26, 2021

Invité de notre émission Débat Foot Marseille ce lundi, Gaël Biraud, rédacteur en chef des sports à La Marseillaise, a insisté sur l’importance du collectif marseillais, lorsque qu’un cadre venait a manquer une rencontre :

Il faut que le collectif passe un cap– Biraud

« On avait aussi dit que Guendouzi avait manqué face à Angers, et cette fois contre Lens il a été moyen, du coup on ressort de la rengaine. Alors oui Kamara est un élément indispensable de l’effectif cette saison, c’est une certitude. Surtout au milieu de terrain, où je le trouve plus précieux qu’en défense centrale. Alors oui il a manqué, mais comme dit Sampaoli il faut dépasser ces individualités, et que le collectif passe ce cap. » Gaël Biraud— Source: FCM (27/09/21)