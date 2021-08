Mercato OM : Kamara va refuser une offre !

L’Olympique de Marseille se retrouve dans l’obligation de vendre pour pouvoir enregistrer l’arrivée d’Amine Harit, Boubacar Kamara et Duje Caleta Car seront-ils transférés avant la clôture du marché des transferts pour permettre à Longoria de boucler son mercato ? Le jeune milieu de terrain marseillais a semble-t-il déjà repoussé une offre…

C’est le dossier de la soirée. Boubacar Kamara sera-t-il encore olympien dans les prochaines heures ? Le jeune marseillais est courtisé par deux écuries anglaises : Wolverhampton et Newcastle.

Dans la journée, le journal La Provence révélait que le milieu n’était pas emballé par le projet de Wolverhampton.

Selon les toutes dernières information de RMC Sport, Boubacar Kamara devrait de toute évidence repoussé les avances des Magpies. Ces derniers avaient formulé un prêt payant de 2,5 millions avec une option d’achat de 15 millions d’euros.

Newcastle fans – Don’t think there’s any truth in Boubacar Kamara links. Thought the only one there was slight potential for today was Hamza Choudhury on loan but noises from Newcastle have always been they’re finished for incomings #NUFC

— Keith Downie (@SkySports_Keith) August 31, 2021