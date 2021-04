Mercato OM : Kamara veut encore attendre mais donne des éléments…

Ce jeudi, le milieu de terrain ou défenseur Boubacar Kamara était en conférence de presse au centre RLD. Interrogé sur son avenir, ce dernier a donné rendez-vous cet été, mais il a livré quelques éléments qui pourrait l’inciter à rester ou partir.

me poser cet été pour réfléchir à mon avenir — Kamara

« Une prolongation, un départ ? Déjà, j’aimerais bien finir la saison et me poser cet été pour réfléchir à mon avenir. Me convaincre de prolonger? C’est le projet sportif qui m’intéresse. J’ai tout vécu ici. Le projet sportif va me permettre de prendre une décision. Non je n’ai pas eu de contacts avec Longoria pour une prolongation, je suis concentré sur ma saison. On se posera à la fin de la saison. Pour re-signer, ce ne sera pas la Ligue des Champions qui va me pousser à prolonger… » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (22/04/2021)

#Kamara : « Déjà, j’aimerais bien finir la saison et me poser cet été pour réfléchir à mon avenir. »#SDROM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 22, 2021

#Kamara : « Me convaincre de prolonger? C’est le projet sportif qui m’intéresse. J’ai tout vécu ici. Le projet sportif va me permettre de prendre une décision. »#SDROM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 22, 2021

#Kamara : « Non je n’ai pas eu de contacts avec Longoria pour une prolongation, je suis concentré sur ma saison. On se posera à la fin de la saison »#SDROM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 22, 2021

#Kamara : « Jouer à l’étranger? Avec tout ce que j’ai vécu à l’OM, je suis prêt à jouer n’importe où. « #SDROM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 22, 2021