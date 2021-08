Mercato OM / Kamara : Wolverhampton confiant, Newcastle hors jeu ?

Alors que l’OM se retrouve dans le besoin de vendre pour pouvoir enregistrer l’arrivée d’Amine Harit, Boubacar Kamara devrait être sacrifié. Newcastle semble désormais hors-jeu et Wolves fait le forcing pour l’attirer.

C’est le dossier de la soirée. Alors que Duje Caleta-Car et sa femme ont refusé de partir du côté de Wolverhampton, c’est un autre joueur olympien qui pourrait en prendre la direction avant la fin du mercato estival. En effet, à en croire les informations de La Provence, l’écurie anglaise serait fortement intéressée par le profil de Boubacar Kamara pour le faire évoluer en défense centrale. À tel point qu’il serait la priorité des Wolves en cette fin de mercato. Le club anglais se montrerait confiant quant à la réalisation du transfert avant minuit.

Toutefois, La Provence révèle que le milieu de terrain olympien n’aurait toujours pas donné son accord pour rejoindre Wolverhampton. Il ne serait pas emballé par le projet anglais. Un obstacle de taille dans la réalisation du transfert.

De son côté Keith Downie, affirme que Newcastle serait désormais hors course pour Boubacar Kamara. Alors que RMC annonçait que les Magpies avaient formulé un prêt payant de 2,5 millions avec une option d’achat de 15 millions d’euros, le journaliste de Sky Sports annonce qu’il n’y aura plus aucune arrivée à Newcastle aujourd’hui. Wolves est désormais le seul club qui semble être dans la course pour le récupérer.

Newcastle fans – Don’t think there’s any truth in Boubacar Kamara links. Thought the only one there was slight potential for today was Hamza Choudhury on loan but noises from Newcastle have always been they’re finished for incomings #NUFC

— Keith Downie (@SkySports_Keith) August 31, 2021