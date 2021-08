Arrivé à l’OM en 2016 en provenance de Tours, Saif-Eddine Khaoui n’est jamais parvenu à s’imposer en cité phocéenne. Libre depuis son départ du club cet été, il pourrait rebondir du côté de Clermont, promu en Ligue 1 cette saison.

Arrivé à Marseille en 2016 en provenance de Tours, Saif-Eddine Khaoui n’a jamais réussi à s’imposer du côté de l’OM. Barré par une rude concurrence avec les éléments offensifs passés au club durant son passage, il n’est jamais devenu un titulaire indiscutable aux yeux de ses différents entraîneurs. Durant les 5 saisons qu’il a effectué à Marseille, le Tunisien a disputé 40 rencontres dans lesquelles il a grappillé quelques minutes. Comme de nombreux joueurs dans l’effectif, il n’a pas été prolongé par le club phocéen à l’issue de son contrat. Un temps annoncé du côté de Saint-Étienne ou de Malatyaspor, une nouvelle écurie de Ligue 1 aimerait s’attacher ses services.

Clermont proche de récupérer Khaoui

En effet, malgré son départ de l’OM cet été, Saif-Eddine Khaoui pourrait poursuivre sa carrière au sein de l’élite française. À en croire les informations de Nabil Djellit, c’est Clermont qui se serait en pôle pour rapatrier l’international tunisien cette saison. D’après le journaliste de L’Équipe, l’ancien olympien devrait parapher un contrat de 2 ans avec le promu clermontois. En effet, pour sa première saison dans l’élite, Clermont se veut ambitieux afin de se maintenir en Ligue 1. Déjà victorieux lors de la première journée de Ligue 1 face à Bordeaux (0-2), la venue de Saif-Eddine Khaoui peut être un renfort intéressant dans leur effectif.

La saison dernière, lors de son intérim, Nasser Larguet lui avait offert beaucoup de temps de jeu. En effet, il l’avait notamment lancé contre Nice (3-2). Dans cette rencontre, Saif-Eddine Khaoui avait inscrit 2 buts et avait grandement contribué au succès de l’OM. Ce sont les deux seules réalisations qu’il a inscrites sous la tunique phocéenne. Durant son passage, le Tunisien a également connu deux prêts plutôt fructueux du côté de l’ESTAC de Troyes et du Stade Malherbe de Caen. Des prêts qui lui ont permis de continuer de s’épanouir sur les terrains lorsqu’il n’avait pas sa chance à l’OM. Avec sa venue à Clermont, le milieu offensif aura certainement à coeur de se relancer et de continuer à s’épanouir en Ligue 1.