Mercato OM : Killiann Sildillia sort du silence sur son avenir

Après avoir récupéré la médaille d’Argent aux JO, Killiann Sildillia s’est exprimé auprès de Kicker sur son avenir. Le latéral droit va prendre un peu de repos avant de se concentrer sur son futur club.

Les négociations se poursuivent pour trouver un accord entre Fribourg et l’Olympique de Marseille. Killiann Sildillia a terminé sa campagne des JO avec les Bleus et devrait donc retourner dans son club en Allemagne avec lequel il a encore un contrat. Dans un entretien accordé à Kicker, il évoque son avenir.

« J’étais jusqu’à présent focalisé sur les Jeux olympiques et sur notre objectif de remporter l’or. Tout le reste n’était pas dans ma tête. Partir en vacances ? Peut-être deux ou trois jours. J’ai d’abord besoin d’un peu de calme pour décompresser. Et j’ai toujours un contrat avec Fribourg. Maintenant, je me dirige vers là-bas », a déclaré le latéral droit.

Concurrence dans le dossier Kiliann Sildillia d’après les informations de Sky Sports Allemagne. Le latéral droit intéresse le VFL Wolfsburg qui se cherche un joueur à ce poste. De quoi inquiéter l’Olympique de Marseille? Pas vraiment selon le journaliste allemand qui affirme que le Français a déjà un accord avec l’OM sur les bases d’un contrat allant jusqu’en 2028.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Moukoko? « De son plus jeune âge à maintenant, il a souvent eu un double surclassement »

🚨🐺 VfL Wolfsburg have inquired about Kiliann #Sildillia in recent days to explore a deal!

… but the chances are very slim for Wolfsburg.

⚠️ Been told: Sildillia only wants to join Olympique Marseille! Total verbal agreement between the 22 y/o right-back and Olympique… pic.twitter.com/369zgviOVI

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 7, 2024