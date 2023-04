Mercato OM : Kolasinac confirme !

Avant le déplacement dimanche à Lorient, Sead Kolasinac était présent en conférence de presse au centre RLD pour répondre aux questions des journalistes. Le défenseur a évoqué la fin de son contrat en juin, il a confirmé des discussions pour une prolongation. Il veut rester à Marseille.

On discute déjà avec mon agent et le club

« On discute déjà avec mon agent et le club. Je me sens bien ici, j’aime jouer pour ce club, j’aime tout ce qu’il y a autour du club, j’aime vivre avec ma famille ici. J’apprécie vraiment d’être ici. Je me sens vraiment bien et nous verrons ce qu’il se passe dans les prochaines semaines ». Sead Kolasinac – source : Conférence de presse (07/04/2023)