Mercato OM : Kolasinac va avoir une carte à jouer ! 

L’Olympique de Marseille s’est imposé dans un match complètement fou au Vélodrome face au SCO d’Angers sur le score de 5-2. Voici la note et l’appréciation de Sead Kolasinac, titulaire lors de cette 23e rencontre de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a débuté sa rencontre avec beaucoup de mal… Deux buts viennent assommer les joueurs de Jorge Sampaoli mais pas les abattre. Très vite, les Marseillais se relèvent et se re-mobilisent pour gagner cette rencontre.

A la fin, l’OM l’emporte sur le score de 5-2 grâce à un triplé d’Arek Milik, un but d’Ünder et un missile de Gerson… Durant ce match, l’international bosnien Sead Kolasinac a fêté sa première titularisation. Tout en sobriété et en sérieux, le latéral gauche apporte une vrai alternative à Luan Peres !

La note de Sead Kolasinac : 6/10

Son appréciation FCM

Kolasinac va avoir une carte à jouer !

Recruté pour concurrencer Luan Peres, le Bosnien a réussi sa première titularisation ! Lancé ce vendredi soir face à Angers, l’ancien joueur d’Arsenal a apporté son expérience sur le côté gauche de la défense. Plus offensif, plus précis et dynamique que Luan Peres, le latéral gauche va avoir une carte à jouer pour la seconde partie de saison… Enfin un vrai concurrent pour le Brésilien après le départ de Jordan Amavi. Des débuts encourageants qui nous donnent envie d’en voir plus ! Espersons que ses performances restent de ce niveau et ne cessent d’augmenter au fil des semaines

