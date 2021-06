Mercato OM : Konrad de la Fuente, un joueur « très rapide, doué technique avec un gros potentiel » !

L’Olympique de Marseille serait tout proche de recruter Konrad de la Fuente, un ailier qui évolue au FC Barcelone B. Selon l’analyse de LigActu, il pourrait coller au jeu proposé par Jorge Sampaoli.

Après l’arrivée de Gerson, les Marseillais seraient porches de signer sa seconde recrue en la personne de Konrad de la Fuente. L’ailier américain, qui a également la nationalité espagnole, serait dans la short-list de Pablo Longoria. Une réunion décisive serait prévue dès ce lundi pour clôturer ce dossier selon les informations de Sky Sports.

ça peut être un très bon coup réalisé par Longoria

Le FC Barcelone serait déterminé à l’idée de conserver une option de rachat sur le joueur et de le céder à 5M€ dès cet été à l’Olympique de Marseille. Contacté par nos soins ce dimanche, lorsque l’information est sortie, le compte LigActu nous a décrit le joueur.

« Konrad est un joueur très rapide et doué techniquement. Il a vraiment une grosse faculté d’élimination et a été l’un des meilleurs éléments du Barça B cette saison. Parfois, il peut pêcher dans la finition mais il a un gros potentiel. Il n’a évolué qu’en D3 espagnole mais c’est une division avec un niveau intéressant. À voir le prix que mettra l’OM mais ça peut être un très bon coup réalisé par Longoria. A 5M€ avec une option de rachat de Barcelone, ça peut être un bon deal. Je pense qu’il peut bien coller à Sampaoli, il peut apporter le déséquilibre qu’il recherche et sait très bien jouer dans les espaces » LigActu – Source : Football Club de Marseille (13/06/21)