Mercato OM : La 11e recrue débarque à Marseille ce mardi?

L’Olympique de Marseille devrait faire signer l’international ivoirien Eric Bailly ! Le défenseur central va rejoindre le club dès ce mardi d’après Fabrizio Romano !

Eric Bailly, c’est quasiment bouclé d’après Fabrizio Romano ! Les négociations sont toutes proches d’aboutir. Si ces dernières donnent lieu à un accord, l’international ivoirien devrait débarquer à Marseille dès ce mardi pour y signer son contrat ! Ce serait un prêt avec option d’achat.

La condition pour que cette dernière soit levée serait une qualification en Ligue des Champions. D’après La Provence, l’option d’achat devrait s’élever à 6-7 millions d’euros. Il s’agirait donc de la onzième recrue du mercato de Pablo Longoria, Javier Ribalta et Igor Tudor.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Djellit crie au scandale après l’annonce du deal pour Milik !

Olympique Marseille are set to sign Eric Bailly! Closing on agreement on personal terms too, after deal agreed with Manchester United on loan with buy clause mandatory if OM will be in UCL next season 🚨🔵 #OM

If final details are resolved, Bailly will fly to Marseille tomorrow. pic.twitter.com/HPZZwxMhmA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2022