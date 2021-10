Mercato OM: La colère estivale de Longoria envers Caleta-Car

Cantonné sur le banc de touche jusqu’a sa première titularisation face à Angers (0-0) le 22 septembre dernier, Duje Caleta-Car s’impose désormais comme un titulaire en puissance. Pourtant, Longoria était proche de le vendre cet été, deux clubs étaient très intéressés par le Croate…

D’après les informations de l’Equipe, Duje Caleta-Car a refusé deux offres concrètes de Valence et Newcastle. Pablo Longoria aurait mal vécu ce refus, jusqu’à imaginer une sanction sportive envers l’international croate. Finalement, le board marseillais a abandonné cette idée trop complexe sur un plan légal, et peu productive. Pas dans les plans de Jorge Sampaoli au départ, le défenseur n’aurais pas rechigné face à un temps de jeu minime, jusqu’à convaincre le coach argentin de le titulariser :

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)

