Mercato OM : La concurrence se dégage pour cette piste de Longoria?

L’Olympique de Marseille serait bien à la recherche d’un renfort au poste de piston. Le nom de Rick Karsdorp traîne depuis quelques semaines dans les médias italiens. Une belle nouvelle vient de tomber pour Pablo Longoria dans ce dossier.

Ces dernières semaines, le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille semble déjà être lancé. Pablo Longoria aurait entamé des discussions avec plusieurs d’entre eux, notamment les dossiers Marcus Thuram et Rick Karsdorp. Si le premier semble avoir les faveurs de grandes écuries telles que le Bayern Munich ou l’Inter Milan, c’est plus dégagé pour le latéral droit Néerlandais qui évolue à l’AS Roma.

La Juventus abandonne la piste Karsdorp?

Ces derniers jours, l’intérêt de la Juventus a pris du plomb dans l’aile. Désireux de trouver une doublure à Juan Cuadrado, le club turinois aurait coché le nom de Wilfried Singo d’après Calciomercato. De quoi laisser un peu plus de place à Pablo Longoria dans ce dossier? Pour la deuxième partie de saison, Igor Tudor aura certainement plus besoin d’un renfort sur le côté gauche afin de doubler le poste de Nuno Tavares… Jonathan Clauss et Kaboré ont déjà joué sur l’autre côté sous les ordres du coach croate.

Karsdorp mentalement il a l’air hyper léger

« Rick Karsdorp, c’est un joueur que la Roma a payé cher. Il avait une énorme réputation à Feyenoord, il cartonnait mais ça a été un peu compliqué, il a été prêté. Il a des bonnes qualités offensives, il va vite, il est hyper puissant mais il a un gros défaut : mentalement il a l’air hyper léger. Il ne supporte pas la concurrence. Mourinho il n’en veut plus, il l’a assassiné en conférence de presse, il a dit qu’il y avait un joueur qui n’avait pas été professionnel et qui partirait en janvier, c’est lui. Il a un contrat jusqu’en 2025, maintenant c’est un joueur qui avait une grosse côte avant, là c’est un peu plus compliqué en Italie. Il n’était pas venu à la convocation en début de saison avant de partir en stage, clairement il a été mis de côté. Je suis pas sûr que l’OM se positionne sur ce genre de joueur. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022