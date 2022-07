Mercato OM : La confidence de Longoria sur le choix Tudor

Ce mardi, les journalistes ont été invités au Stade Vélodrome pour la conférence de presse de présentation d’Igor Tudor. Pablo Longoria a présenté le nouvel entraineur de l’OM, il a précisé qu’il était le premier choix…

Tudor était notre premier choix, un choix très réfléchi — Longoria

« C’est un plaisir de nous retrouver ici avec notre nouveau coach, une grande personne de grande valeur. On connaît tous sa carrière de joueur, on en a un très bon souvenir. Il a commencé sa carrière de coach avec beaucoup d’ambition, une identité de jeu très claire. C’était important pour nous. Pourquoi Igor Tudor ? Tout le monde est d’accord pour dire que l’Hellas Vérone était une très bonne équipe l’année dernière, avec du cœur, des intentions de jeu. C’est un coach moderne, avec beaucoup d’idées. On en parlé de structure du club, il a une vision très italienne. J’ai beaucoup aimé ça. Il a une grande personnalité, qui partage les valeurs qu’on veut mettre en place dans notre projet: du cœur, de l’ambition. Faire un football attractif, vertical, fait pour nos supporters. Tudor était notre premier choix, un choix très réfléchi. » Pablo Longoria – source : RMC / Conférence de presse (05/07/2022)