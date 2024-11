Mercato OM : la confidence d’un proche de Pogba…

Paul Pogba se trouve à un tournant décisif de sa carrière, avec plusieurs options pour la suite de son aventure. L’OM, la MLS et l’Arabie Saoudite sont parmi les destinations qui pourraient accueillir le milieu de terrain français, qui cherche à relancer sa carrière après une période difficile.

Dans une récente déclaration à Le Parisien, une source proche de Paul Pogba a révélé que le milieu de terrain français se prépare à prendre une décision cruciale pour la suite de sa carrière. Après une période difficile marquée par des blessures et des scandales, Pogba se dit « impatient » de retrouver les terrains et de « rattraper le temps perdu ». À un moment charnière de sa carrière, toutes les options sont désormais sur la table pour l’international français. « Toutes les options sont sur la table car le prochain mouvement sera sans aucun doute le plus important de sa carrière.»

L’Olympique de Marseille (OM) fait partie des clubs qui ont exprimé leur intérêt pour Pogba. Le club phocéen pourrait offrir une opportunité à Pogba de revenir en France et de retrouver son meilleur niveau. Après son passage à la Juventus et Manchester United, l’OM pourrait être une destination idéale pour relancer sa carrière en Ligue 1.

Parallèlement, plusieurs clubs de Major League Soccer (MLS) et d’Arabie Saoudite auraient également manifesté leur intérêt. La MLS, qui attire de plus en plus de grandes stars, pourrait offrir à Pogba un cadre de vie attractif, tandis que l’Arabie Saoudite, avec ses investissements massifs dans le football, pourrait lui offrir un défi financier et sportif de taille.

L’avenir de Paul Pogba reste incertain, mais ce prochain choix, annoncé comme « le plus important de sa carrière », pourrait redéfinir sa trajectoire. Les semaines à venir seront décisives pour l’ex-joueur de la Juventus. L’international français pourra rejouer à partir de mars 2025, la date de la fin de suspension pour dopage.